Ambiente: Fregolent (Iv), ‘ancora follia da ultima generazione, e questo l?ambientalismo a cui guarda il Pd?’

StrettoWeb

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Gli attivisti di ultima generazione continuano a fare danni. Questa volta se la prendono con Torino, perché ‘città dell?auto’, e con i tanti cittadini colpevoli solo di usare l?automobile. Una follia che ha costretto migliaia di persone a restare bloccati su una strada provinciale”. Lo ha detto Silvia Fregolent, capogruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe in commissione Ambiente al Senato, commentando il blitz sulla strada provinciale 11 Padana Superiore Torino Chivasso.

“Dicono no al fossile, no al nucleare, ma dicono anche no alle rinnovabili, ree di avere impatto sul paesaggio. È questo l?ambientalismo a cui guarda il Pd e una certa sinistra massimalista? Noi continuiamo a essere dalla parte di una transizione ecologica intelligente, non ideologica, e dalla parte dei cittadini”, conclude la senatrice di Italia viva.