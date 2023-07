Allerta caldo: allarme rosso per rischio incendi in 6 province siciliane

StrettoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido per la giornata di domani, martedì 25 luglio. Oggi dichiarata la pericolosità alta, allerta rossa, per il rischio di incendi nelle province di Palermo, Trapani, Messina, Catania Siracusa, Enna. Pericolosità media, allerta arancione, ad Agrigento, Caltanissetta, Ragusa. I sindaci vengono invitati ad attivare le procedure previste dal piano d’emergenza comunale