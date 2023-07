Allarme colera: uomo ricoverato in ospedale, si temono altri contagi

StrettoWeb

Un uomo di Arbus, in Sardegna, è stato ricoverato in ospedale per aver contratto il colera. L’anziano già dal qualche settimana lamentava problemi gastrointestinali ma, ricoverato in un’altra struttura, non si notavano miglioramenti. L’uomo dunque, è stato trasferito al all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari dove i medici, dopo attente analisi, hanno accertato il contagio da colera. Il paziente è stato subito posto in isolamento ed è tuttora ricoverato nel reparto di malattie infettive. Nonostante soffra di altre patologie, sta comunque rispondendo bene alle cure. Intanto, l’Asl ha iniziato ad effettuare test medici anche sui parenti dell’anziano, finora risultati tutti negativi.

Essenziale, in questi casi, è ricostruire la catena di contagio: l’uomo infatti, non ha effettuato alcun viaggio all’estero e non si sarebbe mai mosso dalla sua Sardegna. Si cerca pertanto di ricostruire gli ultimi eventi in cui il paziente era coinvolto, ad esempio gli spostamenti, le interazioni, cosa ha mangiato e dove lo ha comprato. Secondo i media locali, i principali responsabili sarebbero i “frutti di mare”, evidentemente consumati senza la dovuta cottura, ma attenzione anche alla potabilità dell’acqua. Si temono possibili altri contagi: l’Asl ha già attivato il protocollo per perfezionare l’attività di tracciamento e rilevare altri eventuali casi.