Al via oggi un’importante mostra per la Città di Palermo

Al via oggi una importante Mostra per la Citta di Palermo, Manifesto Amore a cielo Aperto dI Davide Puma con un encomio da parte anche del Sindaco Roberto Lagalla, che ringrazia apertamente l’artista per l’opera di riqualificazione degli spazi urbani, solitamente utilizzati per la pubblicità.

Il progetto

In un pianeta attualmente attraversato da una grave crisi globale, Davide Puma rende ancora più straordinaria la forza della natura, della vita e dell’amore immaginando alberi, fiori, corpi in movimento, animali giganteschi, parole, che conquistano spazi urbani solitamente riservati alla pubblicità. “Utilizzare spazi dedicati solitamente a comunicazioni commerciali per veicolare, invece, messaggi di amore, spiritualità è un’accattivante, quanto interessante, operazione di bellezza, della quale la città ha bisogno – dice il sindaco Roberto Lagalla – . Il Manifesto di Davide Puma, che ringrazio per questa idea, è un progetto che porta con sé anche una forma di rigenerazione urbana attraverso originali linguaggi dal valore sociale e culturale. L’amministrazione comunale deve sostenere progetti di arte urbana che arricchiscono il volto della città”.

Il progetto, ideato da Stefania Morici con Rino Alessi, avrà il suo debutto IL 3 luglio alle 17,30 con un talk a Palazzo Branciforte a cui parteciperà, tra gli altri, anche il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi; durerà fino al 16 luglio, ovvero 14 giorni (lo spazio temporale abituale di una campagna pubblicitaria), nello stesso periodo in cui a Palermo si celebra il tradizionale e scenografico Festino.