Al via il restauro della sede della Soprintendenza di Siracusa

Prende il via il restauro del Palazzo della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, in passato storica sede del Museo Archeologico nazionale, in piazza Duomo, a Ortigia. Consegnati oggi i lavori di recupero e conservazione dello storico immobile all’impresa “Life” di Catania, che si è aggiudicata l’appalto, e che avrà a disposizione 730 giorni per il completamento delle opere. L’intervento, su progetto definitivo della stessa Soprintendenza, è finanziato con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Patto per la Sicilia, per circa un milione e mezzo di euro.

“Il recupero e la conservazione del patrimonio storico della nostra regione sono al centro dell’azione di governo – dice l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – . Attraverso quest’intervento preserviamo e al tempo stesso restituiamo alla città aretusea il prestigioso palazzo neoclassico che potrà ulteriormente accrescere il fascino e la bellezza di piazza Duomo, meta turistica e centro nevralgico della città”.

Gli interventi riguarderanno sia il rafforzamento della struttura che il restauro conservativo, con la necessaria manutenzione di un edificio che è ad oggi costantemente in uso. In particolare si procederà con l’installazione di nuovi tiranti a potenziamento di quelli già esistenti, al consolidamento del vano ascensore, al restauro completo delle superfici e dei particolari scultorei dei prospetti su piazza Duomo e su Passeggio Adorno ed, ancora, alla sostituzione di tutti gli infissi, e infine al rinnovo dell’impianto elettrico e al rifacimento dei servizi igienici.