Agguato in pieno giorno: sparano contro un’auto, calabrese ferito gravemente

Un vero e proprio agguato in pieno giorno: è successo questa mattina a Seregno, in provincia di Milano, dove un uomo di 56 anni di origine calabrese è stato gravemente ferito, raggiunto da almeno due colpi di pistola. Dapprima l’inseguimento, per circa 500 metri, poi i colpi contro la sua auto: un commando di persone armate si sarebbe fermato proprio di fronte all’uomo e lo ha sparato ferendolo alla schiena, per poi fuggire.

Sanguinante, il 56enne è stato dapprima soccorso da alcuni passanti che, nel frattempo, hanno allertato una pattuglia della RadioMobile operativa nella zona per un giro di controllo. Tempestivo l’arrivo del 118 che ha trasportato il ferito d’urgenza in ospedale: secondo le prime indiscrezioni, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto i Carabinieri si sono messi alla ricerca dei fuggitivi: pare infatti, che l’auto utilizzata per l’agguato sia rimasta poi coinvolta in un sinistro. Al momento, non è possibile escludere nessuna ipotesi sul perché dell’agguato.