Agguato a 56enne calabrese, fermati due fratelli per tentato omicidio

StrettoWeb

Lo scorso 11 luglio un agguato in pieno giorno ha scosso la comunità di Seregno, in provincia di Monza Brianza. Un 56enne di origine calabresi, mentre era un auto con i figli di 29 e 32 anni, era stato raggiunto da una decina di colpi di pistola, tra cui uno che lo ha colpito alla schiena ferendolo gravemente. A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri di Seregno, congiuntamente con il Comando Provinciale di Monza, sono stati identificati gli autori del gesto, due fratelli di 28 e 48 anni, commercianti di materiali ferrosi. Entrambi si trovano ora in stato di fermo per tentato omicidio. L’arresto è avvenuto a casa di una conoscente, che li aveva ospitati mentre pianificavano la loro fuga l’abitazione è stata circondata da 22 militari che hanno fatto irruzione, traendo in arresto i fratelli e rinvenendo 8mila euro in contanti, una somma che, si presume, sarebbe stata utilizzata per il tentativo di fuga.