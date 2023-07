Agguato in Brianza ai danni di un 56enne, tre arresti in Calabria

StrettoWeb

Ulteriori sviluppi sull’agguato ai danni di un 56enne calabrese, residente a Seregno in provincia di Monza-Brianza. L’uomo, in auto con i due figli, era stato avvicinato da un furgone e colpito più volte alla schiena. I Carabinieri di Monza, in sinergia con i militari di Catanzaro e Reggio Calabria, hanno ricostruito la dinamica della sparatoria ed erano risaliti a due fratelli, impiegati nel campo della vendita di materiali ferrosi, fermati per tentato omicidio. A questi, secondo le ultime indiscrezioni, si aggiunge il padre, 56enne come la vittima, anche lui arrestato per lo stesso reato e per porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. I tre, identificati dalle immagini di videosorveglianza, viaggiavano su un furgone Iveco Daily.