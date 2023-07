Adesca 16enne, lo blocca in auto e tenta di violentarlo: arrestato presunto pedofilo a Cosenza

StrettoWeb

Paura per un 16enne di Cosenza, vittima di presunte molestie sessuali. Il ragazzo, a bordo di un monopattino, è stato avvicinato da un 50enne rappresentante di commercio a bordo di una vettura. Dopo qualche scambio di battute, l’uomo ha convinto il giovane a salire in macchina per dargli un passaggio a casa, dicendo anche di essere amico dei suoi genitori. L’adolescente ha deciso quindi di accettare lo strappo ma, una volta salito, si è accorto che il conducente non lo ha portato presso la sua abitazione, piuttosto su una via secondaria e isolata. Qui ha bloccato gli sportelli e lo ha aggredito cercando di abusarne. Il 16enne è riuscito però a liberarsi ed è fuggito via fino a casa dove ha raccontato tutto ai genitori. Immediata la denuncia presso la stazione dei carabinieri di Cosenza i quali, coordinati dal maggiore Morrone, hanno attivato le ricerche per risalire al presunto pedofilo. Grazie alle immagini di videosorveglianza hanno identificato e fermato il responsabile, ora in stato di arresto.