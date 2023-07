Il giorno dell’addio: oggi i funerali di Raffaella, la giovane poliziotta morta improvvisamente nel cosentino

StrettoWeb

La comunità di Mirto-Crosia si stringe oggi intorno alla famiglia di Raffella, la giovane poliziotta e consigliere comunale morta improvvisamente a soli 29 anni. Dopo l’autopsia eseguita ieri, la salma è stata restituita alla famiglia per poterle dare l’ultimo saluto. I funerali si terranno oggi, presso il paese natìo della giovane donna, dove si attendono numerosi parenti, amici o anche solo semplici cittadini sgomenti per questa vita stroncata così presto. Oggi è quindi il giorno del dolore, ma anche il momento in cui emergono i primi importanti dettagli che hanno portato al decesso: il risultato definitivo dell’esame autoptico sarà disponibile entro i 90 giorni, ma le prime indiscrezioni parlano di una patologia cardiaca come causa della morte.

Lutto cittadino e bandiera a mezz’asta per Raffaella

Si legge nella nota rilasciata dal comune: “il sindaco Antonio Russo per la giornata di oggi ha proclamato il lutto cittadino per consentire a tutta la comunità di partecipare con raccoglimento alle esequie della giovane mamma, poliziotta nonché consigliere comunale di Crosia, Raffaella De Luca, prematuramente scomparsa all’età di 29 anni. Dalle ore 16 e fino al termine del rito religioso tutte le attività all’interno del territorio comunale si fermeranno. Le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta“.