Acr Messina, si comincia: oggi il primo giorno di ritiro

Raduno entro le 11, pranzo e primo allenamento nel pomeriggio al “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore. Si apre oggi ufficialmente la nuova stagione sportiva dell’Acr Messina, affidato a mister Giacomo Modica. La comitiva alloggerà presso l’hotel “La Duchessa della Sila”, mentre gli allenamenti si terranno al terreno di gioco comunale “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore, il cui terreno di gioco si presenta in condizioni ideali.

Ieri, il presidente Pietro Sciotto ha augurato buon lavoro alla comitiva che da oggi svolgerà la preparazione in un clima di assoluta serenità. Già oggi sono annunciate le presenze di alcuni tifosi che vogliono vedere all’opera sin da subito i calciatori del Messina.