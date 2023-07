Acqua, Reggina, Rifiuti, Aeroporto, Castore, Brunetti: “ecco le nostre ricette”

StrettoWeb

Il consiglio comunale di Reggio Calabria, nella seduta odierna, dedicata al bilancio previsionale e Dup, è iniziato con estremo ritardo. Il sindaco ff, Paolo Brunetti, ha affrontato varie problematiche che affliggono la città: “coi lavoratori di Castore eravamo insieme stamattina, abbiamo discusso col cda per avere una gestione delle risorse che il Comune deve versare a Castore. Col nuovo bilancio abbiamo messo le risorse che c’erano”. “Acqua? Abbiamo 101 elettropompe per la città ed una al giorno si guasta. Chiaro che possiamo fare di più e meglio ma stiamo lavorando per essere più efficienti. Abbiamo chiesto a Sorical di avere l’aumento della portata della diga del Menta da 330 litri secondo a 400″, rimarca Brunetti. “Rifiuti? Sono tornate le discariche, ma la protesta non la dovete fare nei confronti del Comune: il dato è che non ci sono spazi nelle discariche e non riusciamo a far conferire la spazzatura”, spiega Brunetti.

“L’Aeroporto? Togliere le limitazioni con un colpo di penna vuol dire che si sarebbe potuto fare pure prima: perchè non si è fatto? Sulla Reggina è il momento di stare zitti e aspettare il 2 agosto”, conclude Brunetti.