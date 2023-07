“Accendiamo la pace”: interessante iniziativa a Masella | FOTO

StrettoWeb

Sabato sera a Masella è accorsa tanta gente, anche dalle zone limitrofe, per accendere una luce e diffondere il seme della Pace. La moderatrice, la giornalista masellese, Claudia Pugliese, introduce il tema della Pace ponendo l’accento sulla corresponsabilità nel conseguimento e mantenimento della pace nel mondo, poichè fino ad oggi, non sono stati tanti gli sforzi e i risultati ottenuti, visto che nel mondo continuano a permanere dure e cruente guerre, persino alle porte dell’Europa, nella vicina Ucraina. A seguire è intervenuto il parroco don Giovanni Zampaglione, che ha ringraziato l’Ufficio Sport, Turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, per aver realizzato il convegno, in collaborazione con le parrocchie Ss.Cosma e Damiano di Masella e S. Giuseppe di Melito Porto Salvo, e L’associazione “Vin.Ce.Ro” . “Abbiamo voluto dare come titolo a questo convegno “Da Fratello a fratello. L’anima non ha un colore…” Accendiamo la pace facendo riferimento al titolo di un inno alla fratellanza di un noto cantautore degli anni 90′ : Franco Fasano. Questa canzone rimane tra le mie preferite, perché fa riflettere e offre un messaggio di speranza, pace e amore. Ognuno di noi, perciò, deve arrivare a capire che l’altro è un fratello da amare e non odiare. Il messaggio della canzone ( “Da Fratello a fratello…) è chiaro: amore e fratellanza universale, che purtroppo si scontra con quanto spesso avviene nella realtà. Penso anche alle divisioni nelle famiglie, sempre più disintegrate e prive di amore. Con questo convegno, da questo piccolo paesello quale è Masella, attraverso le riflessioni, le testimonianze e anche le canzoni vogliamo gridare il nostro chiaro NO alla guerra e dire con fermezza SI alla pace. Siamo tutti fratelli e dobbiamo rispettarci reciprocamente e volerci bene, conclude don Zampaglione. Subito dopo ha preso la parola il poeta masellese, Nuccio Pugliese, ha letto una poesia in lingua italiana dal titolo “Verso la Pace”.

Il sindaco di Montebello, Maria Foti, ha salutato i presenti. Subito dopo, il poeta masellese, Nuccio Pugliese, ha letto una sua poesia in lingua italiana dal titolo “Verso la Pace”. È seguita poi la testimonianza emozionante di Tamara, una donna ucraina. “prendendo spunto dalle parole di papa francesco che continua a invitare tutti a pregare per i popoli che sono vittime della guerra c’e’ da dire che la politica, da sola, non puo’ riuscire a concordare la pace, ma un aiuto importante puo’ giungere dalla preghiera che, in tantissime, occasioni e’ riuscita a fare miracoli. Gli uomini in guerra vedono di tutto, ma quando pregano riescono a vedere anche avvenimenti inspiegabili. Ci sono testimonianze di soldati che pregando sono riusciti a salvarsi da morte certa. Pertanto possiamo sperare che la politica con l’aiuto della preghiera possa intraprendere la strada per ristabilire la pace in ogni area del mondo”. A commuovere tutti i presenti sono stati i bambini, che hanno portato assieme la bandiera della Pace, e mentre veniva trasmessa la canzone dello Zecchino D’Oro, intitolata “Gira! Che è un girotondo” arrangiata da Franco Fasano, si sono esibiti in un dolcissimo girotondo. Successivamente, l’ospite speciale della serata, il cantautore Franco Fasano, che ha richiamato la Pace, della quale nel suo libro “Io Amo” e ha allietato tutti con diverse canzoni scritte da lui coinvolgendo il coro parrocchiale Santi Cosma e Damiano di Masella e, persino, tutti il pubblico. La moderatrice, la giornalista Claudia Pugliese, ha concluso la serata deliziando i cuori con una sua poesia in vernacolo, dal titolo “Santa Paci”.