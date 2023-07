A Scido il concorso letterario e di pittura “Alfonso Zampogna”

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Scido giorno 25-07-2023 presso la piazza “du toccu” della frazione Santa Giorgia, di concerto con la famiglia del compianto preside Alfonso Zampogna, ha organizzato e patrocinato la prima edizione del concorso letterario e di pittura dal titolo “Canto la mia gente – Aspromonte, paesaggi e volti che mi ricordano… terra da amare”, indirizzato alle scuole medie e superiori del nostro territorio, con l’intento di dare risalto ai valori sociali e affettivi che hanno improntato la vita e l’attività professionale di Alfonso. Nativo di Santa Giorgia frazione di Scido, nonostante gli impegni di docente e di preside lo abbiano portato in altre sedi della Calabria e del Nord Italia, ha sempre mantenuto un fortissimo legame con la sua terra d’origine e con la sua gente.

L’evento finale e di premiazione si è svolto in piazza du Toccu a Santa Giorgia, presentato da Raffaele Leuzzi e Lilly Sgro.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giuseppe Zampogna il quale ha affermato che Alfonso per rinsaldare la sua appartenenza a “Yoryia”, ha dedicato i suoi ultimi anni ad un’appassionata raccolta di storie, paesaggi e personaggi che, nell’uso orgoglioso del suo intenso dialetto, trovassero una nuova florida vitalità, Gianni Mandalfino e Domiziana Sapone hanno declamato alcune sue poesie in vernacolo. Sono intervenuti a rendere testimonianza del suo percorso umano e professionale molte persone che lo hanno conosciuto, in particolare Peppe Previtera, Cesare De Marco che ha anche eseguito brani musicali con la chitarra e Rosario Drago, alla presenza della moglie Graziella Bagalà, dei figli e dei molti nipoti.

I dipinti prodotti sono stati esaminati da una commissione presieduta dal pittore Gaetano Zampogna.

I migliori elaborati per le scuole secondarie di primo grado di ogni classe di appartenenza e quelli del biennio e del triennio delle scuole secondarie di secondo grado sono stati valutati da un’apposita commissione, formata da docenti ed ex docenti sensibili alla tematica proposta, che hanno valutato e premiato le opere più rappresentative di ogni categoria.

Gli alunni premiati hanno ricevuto da Graziella Bagalà, una pergamena e un buono da spendere per l’acquisto di libri.

Ha partecipato, intervallando l’esecuzione di alcuni brani musicali l’Orchestra giovanile di fiati “G. Scerra” di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano.

Una piacevole serata di cultura e tradizioni, molto partecipata, con un excursus memoriale di intensa commozione, che ha esaltato il carattere di un uomo di pace e legalità quale era Alfonso Zampogna.