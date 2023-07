A Reggio Calabria serata di festa per la PALLAVOLO CSI

StrettoWeb

Con una significativa e partecipata serata associativa, nei giorni scorsi, si è chiusa la stagione sportiva 2022/2023 della Pallavolo promossa dal Csi Reggio Calabria. Una festa conclusiva che ha visto come assoluti protagonisti tutti gli atleti che hanno presso parte alla Fase Provinciale dei Campionati Nazionali di Pallavolo Femminile, Maschile ed il Campionato Misto Open. Riuscitissima anche l’esperienza sportiva del Trofeo Silver Cup. Il Team Villa Sant’Agata ha conquistato il titolo Provinciale nella pallavolo mista Open.

La squadra di pallavolo di Campo Calabro, si è aggiudicata lo scudetto di categoria vincendo in finale contro Tiger Team, a cui è andata la medaglia d’argento. Terzo posto per Project 104 e quarta classificata la società Wild Boars. Nella Pallavolo Femminile, trionfo per Wild Boars. Secondo posto per Villa Sant’Agata e bronzo per Project 104. Quarta piazza per Reggio Sporting. Villa Sant’Agata bissa il successo, trionfando anche nella Pallavolo Maschile. Secondo posto per Tiger Team e medaglia di Bronzo per Wild Boars.

Quarta classificata la Liosport. I Tre Campionati Nazionali hanno regalato tantissime emozioni ed una fase Finale Provinciale avvincente e combattuta. Una stagione che ha regalato tanti successi e, le tante squadre coinvolte, hanno partecipato condividendo in campo valori sportivi, voglia di vincere e divertirsi. Su questa direzione, apprezzatissimo il Trofeo Primaverile “Silver Cup Csi 20.23”. Un Torneo di Pallavolo che ha regalato sorprese e coinvolto tanti gruppi sportivi. A trionfare è stato il gruppo sportivo dei Magnifici 8. Secondo posto per Magic Volley, bronzo per Golden Volley e quarto piazzamento per la squadra Terzo Tempo.

Felicissimo il responsabile Provinciale Pallavolo Csi Reggio Calabria Nicola Marra: “Abbiamo vissuto una stagione straordinaria. Tre Campionati Nazionali, tantissimi atleti coinvolti e molte le gare giocate. Apprezzatissima dalle società sportive, l’idea di chiudere la stagione con una festa e una serata associativa. La nostra idea di sport è questa: all’organizzazione e al sano agonismo, abbiamo sempre abbinato un coerente percorso associativo. Accogliendo le tante esigenze delle società sportive, la prossima stagione, sarà possibile giocare, in maniera esclusiva e continuativa, all’interno degli impianti Csi di Pellaro e Gallina.

Inoltre, già a Luglio ed Agosto, le società sportive Csi potranno utilizzare gratuitamente i due impianti per raduni o feste sportive. A breve anche la programmazione giovanile 2023/2024 con tante proposte e attività. Un ringraziamento a tutti gli arbitri, i segnapunti e un grande grazie ai preziosissimi volontari. Un’equipe che ha sorretto questo grande percorso sportivo, sociale e culturale. Una grande squadra, al servizio dello sport della nostra Città”. Info attività e uso gratuito strutture: www.csireggiocalabria.it