A Catanzaro l’11 agosto la Sagra del cuoppo e il concerto di Mario Venuti

StrettoWeb

È una delle serate più attese, la seconda della prima edizione di Sapore di Mare, la manifestazione organizzata dalla associazione Carpe Diem e realizzata grazie alla Presidenza del Consiglio regionale, Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, la Pro loco di Catanzaro.

Il programma che dal 10 al 14 agosto trasformerà l’area del Porto di Catanzaro nel villaggio di Sapore di mare, entrerà subito nel vivo e si giocherà una delle sue carte migliori proprio nella seconda giornata della manifestazione, quando per il programma delle sagre ci sarà quella del Cuoppo, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti musicali ci sarà un graditissimo ospite per la città, Mario Venuti.

Il cantautore è infatti tra i più citati degli ultimi mesi in quel di Catanzaro proprio perché uno dei suoi brani più famosi, “Veramente”, con il suo ritornello “Sembrava impossibile potesse capitarmi, invece mi è successo veramente, veramente”, è stato utilizzato come colonna sonora del ritorno della squadra di calcio cittadina in Serie B.

Mario Venuti arriva inoltre a Catanzaro forte del successo del suo ultimo brano “Napoli-Bahia” che vede la collaborazione di Lucariello, Fabiana Martone e Neney Santos. Si tratta di un pezzo dal sound e dal ritmo travolgenti, composto da Mario Venuti e scritto dallo stesso Venuti insieme a Kaballà. Le barre rap sono del rapper napoletano Lucariello.

Il concerto di Mario Venuti sarà una occasione imperdibile per ascoltare tutti i suoi maggiori successi in attesa del nuovo album, anticipato dal singolo “Napoli – Bahia”, che uscirà il prossimo autunno.

Ricordiamo che Sapore di mare aprirà i battenti il 10 agosto con la Sagra del tonno e il concerto dell’orchestra popolare Tamurriata Nera; e proseguirà, dopo la Sagra del cuoppo e il concerto di Mario Venuti, giorno 12 agosto con la prima delle due Serate di Degustazione, per la musica dal vivo ci sarà il concerto di Sergio Cammariere; il 13 agosto sarà il turno della Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta, mentre per la musica, per Porto a Sud, ci sarà l’esibizione di Joe Bastianich e la Terza Classe; per la serata conclusiva, il 14 agosto, è prevista la seconda Serata Degustazione, con ospiti quelli della Orchestraccia di Radio 2 Social club, in chiusura ci sarà un imponente spettacolo pirotecnico. Ricordiamo inoltre che nel corso di tutte le serate di Sapore di mare, saranno allestiti nell’area del porto gli stand degli espositori della Fiera enogastronomica.