E’ tutto pronto per la 5ª edizione di InCastro Festival

E’ tutto pronto per la quinta edizione di InCastro Festival, in programma da sabato 8 a venerdì 14 luglio nel suggestivo borgo di Castroreale (Messina). Questo evento, che unisce danza, musica e paesaggio ha la direzione artistica di Giorgia Di Giovanni e Pierfrancesco Mucari, la direzione organizzativa di Danila Blasi, ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, Comune di Castroreale e Unione dei Comuni – Valle del Patri.

Sono in programma due prime nazionali: domenica 9 luglio alle 20.30 con Tre Stanze di Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza, in scena in Piazza delle Aquile e martedì 11 luglio, alle ore 19.30, in Piazza della Candelora con Two out of three di Zerogrammi.

Sono anche previsti laboratori e residenze, con la partecipazione di importanti esponenti della danza contemporanea a livello internazionale e alcuni progetti speciali site specific pensati appositamente per InCastro. Tra i nomi degli ospiti Virgilio Sieni, Manfredi Perego, Giuseppe Muscarello, Balletto Civile, MK.

Ad inaugurare il Festival InCastro, sabato 8 luglio alle ore 17.00 sarà la performance multimediale Giulio di e con Giuseppe Muscarello, una produzione PinDoc, ospitata nella Torre Federico II: questa pièce vuole essere una testimonianza storica e letteraria della condizione subalterna in cui sono state tenute le donne da tempi immemorabili. Lo spettacolo sarà replicato alle ore 17:45, 18:30 e 19:15.

Alle ore 20.00 e alle ore 21.30 la Chiesa SS. Salvatore ospiterà Danza cieca di Virgilio Sieni. Lo stesso Sieni e il danzatore non vedente Giuseppe Comuniello sono protagonisti di un duetto sulla tattilità che trasforma il corpo in un atlante inesauribile di luoghi democratici.

Domenica 9 luglio alle ore 20.30 Piazza delle Aquile ospiterà Amelia, una produzione Zerogrammi, di e con Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato: due corpi abitano una sedia sola, condividono la propria solitudine rievocando vissuti, mondi e tempi passati. Il (non) racconto prosegue per frammenti confusi, un flusso costante di memorie e non memorie.

A seguire, alle ore 21.30, è in programma la prima nazione di Tre Stanze di e con Maud de la Purification e musiche dal vivo eseguite da Cristiano Calcagnile, Gianni Mimmo e Pierfrancesco Mucari (Produzione Scenario Pubblico/ Compagnia Zappalà Danza). Lo spettacolo è caratterizzato da tre momenti: Impregnation: entrare in un luogo, in un’idea; frequentare una contraddizione. Obsession: il vicolo chiuso, la frequentazione del limite. Hallucination: trascendere il limite, non infrangerlo; la sublimazione dell’idea è l’arte.

Il tema dell’edizione 2023 è Abilità nell’Abitare, a conferma della vocazione di InCastro al coinvolgimento diffuso del borgo e della sua comunità e, proprio in questo senso, si collocano anche interessanti progetti trasversali.

In particolare, con la Fondazione Fiumara d’Arte presieduta da Antonio Presti, si svolge il progetto Offerta della parola, che mira all’installazione di parole emozionali all’interno di Castroreale e delle sue frazioni, per restituire bellezza ai territori e alle nuove generazioni

Significativo, poi, Opere gentili – Dimora in viaggio, grazie al quale vengono promossi il senso di appartenenza e la realizzazione di attività partecipate, con l’allestimento di piazze, che vengono trasformate in spazio scenico degli artisti ospiti. Piazza Pertini verrà trasformata in dimora di stanze, di situazioni abitabili, che delineeranno un contenitore. Lo spettatore potrà vivere questo spazio e usufruirne per assistere alle performance create nel percorso creativo site-specific di Humus Saliens – progetto di IterCulture e Viagrande Studio a cura di Erin B. Mee, professoressa della N.Y.U. Tisch School of the Arts, con giovani coreografi appositamente selezionati – e Paesaggio d’interni della compagnia Balletto Civile. Queste due performance sono in programma lunedì 10 luglio a partire dalle ore 19.00. L’allestimento sarà a cura di Carmelo Pace, con l’aiuto dei cittadini castrensi chiamati a contribuire con oggetti di scena e con il sostegno dell’Università degli Studi di Messina e del Centro Internazionale di Studi UNIVERSITEATRALI.

Altre due performance si inseriranno in questi allestimenti scenici: la prima nazionale di Two out of three di e con Giorgia Gasparetto e Vitus Deflin (prodotto da Zerogrammi) in programma martedì 11 luglio alle ore 19.30 e, a seguire, Loose dogs di e con Emanuela Serra (produzione Balletto Civile).

A Piazza della Candelora e nelle botteghe adiacenti sarà allestita un’area dedicata ad un piccolo street fodd e vetrina dei prodotti tipici dove saranno protagoniste le realtà locali, per contribuire ad animare il territorio e ristorare il pubblico del Festival.

Numerose, infine, le attività territoriali per conoscere le particolarità del luogo, a cura di associazioni ed enti pubblici e privati che si occupano di attività culturali, di didattica rurale, di visite del paese e di escursioni tra i boschi.

InCastro Festival Abilità nell’abitare

Programma completo spettacoli

Sabato 8 luglio

h. 17:00 / h. 17:45 / h. 18:30 / h. 19:15 • Torre Federico II

Giulio

| di e con Giuseppe Muscarello |

PinDoc

• h. 20:00 e 21:30 • Chiesa SS. Salvatore

Danza cieca

| di Virgilio Sieni | con Virgilio Sieni e Giuseppe Comuniello | musica Spartaco Cortesi |

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni

Domenica 9 luglio

• h 20:30 Piazza delle Aquile

Amelia

| di e con Priscilla Pizziol, Edoardo Sgambato |

Zerogrammi

• h 21:30 Piazza delle Aquile

Tre Stanze

| di e con Maud de la Purification |musica Cristiano Calcagnile, Gianni Mimmo e Pierfrancesco Mucari

Scenario Pubblico

Prima nazionale

Lunedì 10 luglio

• h 19:00 Piazza Pertini

Humus Saliens – site-specific

| di Erin B. Mee |progetto di formazione con giovani coreografi selezionati da Viagrande Studios

IterCulture

Progetto speciale per InCastro Festival

• h 20:30 Piazza Pertini

Paesaggio d’interni

| di Michela Lucenti / Balletto Civile | con Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi, Giulia Spattini e Francesco Gabrielli

Balletto Civile

Martedì 11 luglio

• h 19:30 Piazza della Candelora

Two out of three

| di e con Giorgia Gasparetto | musica Vitus Denifl

Zerogrammi

Prima nazionale

• h 20:30 Piazza della Candelora

Loose dogs

| di e con Emanuela Serra |

Balletto Civile

Mercoledì 12 luglio

• h 18:00 Chiesa SS. Salvatore

Piscina Mirabilis

| di Michele Di Stefano MK | musica Biagio Caravano

KLM

• h 22:00 Piazza Duomo

Ascoltare l’abitare

| di e con Mariana Cerino Calazans |

Vento di Scirocco

Progetto speciale per InCastro Festival

Giovedì 13 luglio

• h 19:00 Itinerante

Oltrepassare

| di e con Silvia Dezulian e Filippo Porro |

C&C Company

• h 20:30 Piazza delle Aquile

Sedentario

| di e con Lorenzo Covello | musica Gabrio Bevilacqua |

PinDoc

Progetto speciale per InCastro Festival

• h 21:30 Piazza delle Aquile

Totemica

| di Manfredi Perego |con Chiara Montalbani

Tir Danza

Venerdì 14 luglio

• h 19:00 Itinerante

In Itinere

| di Emanuela Serra | musica Banda Storica M° Settimo Sardo Castroreale |

Balletto Civile in coproduzione con Ass. Vento di Scirocco

Progetto speciale per InCastro Festival

• h 20:30 Piazza delle Aquile

Sullivan – I Studio

|di Manfredi Perego | con Manfredi Perego e Chiara Montalbani | musica Pierfrancesco Mucari

Tir Danza

Progetto speciale per InCastro Festival

• h 21:30 Piazza delle Aquile

WE LOVE YOU – FESTA

Programma completo Laboratori e attività

Mi Incastro Danilo Smedile

• 8 luglio h 15:30 -17:30

• 9 luglio h 9:30 – 11:30

Dimora Mariana Cerino Calazans

• 9 luglio h 15:30 – 17:30

Modem language Roberto Zappalà, condotto da Maud De la Purification

• 10 luglio h 9:30 – 11:30

Two out of three Giorgia Gasparetto e Vitus Denifl

• 10 luglio h 15:00 – 18:00

Permeabile Priscilla Pizziol ed Edoardo Sgambato

• 11 luglio h 15:00 – 18:30

Invasione Danzata Balletto Civile

• 11-12 luglio h 9:00 – 11:00

Tecnica della metamorfosi Manfredi Perego

• 12-13 luglio h 15:00 – 17:30

• 14 luglio h 9:30 -11:30

IN – ITINERE Emanuela Serra, Alessandro Pallecchi | residenza creativa

• 11 – 14 luglio

Improvvisamente InCastro | jam

• 8 – 10 luglio