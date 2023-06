Vumbaca e Cesare insieme per il Green: “problemi per le auto elettriche, ma li stiamo superando”

StrettoWeb

Prosegue anche oggi l’iniziativa congiunta in pieno centro a Reggio Calabria di Auto Vumbaca e Gelateria Cesare. L’obiettivo è promuovere al meglio il Green, per rispetto della natura e dell’ambiente: da una parte le auto elettriche, dall’altra un nuovo gusto di gelato creato con prodotti di recupero, “Fruttalia”. Come? Attraverso un test drive con la vettura della nota concessionaria che permette di ritirare un coupon nel famoso chioschetto per assaggiare il nuovo gusto.

“E’ bastato un attimo per creare questa sinergia molto interessante e speriamo anche in ulteriori futuri eventi come questi”, le parole a StrettoWeb del proprietario di Auto Vumbaca, Giuseppe Vumbaca. “Questa iniziativa rappresenta trasformazione e transizione perché eravamo radicati ai classici motori termici o diesel e non nascondo che stiamo avendo parecchi disagi legati alle consegne, ai famosi semiconduttori, e alla poca preparazione per questa nuova modalità elettrica, ma i suddetti problemi li stiamo superando”.

Gli fa eco Davide Destefano, volto di Gelateria Cesare: “bellissima iniziativa del gruppo Vumbaca e Cesare per il rispetto dell’ambiente. Il gusto di gelato è creato con prodotti di recupero, con scorze di agrumi, di bergamotto di Reggio Calabria, arancia belladonna e limoni, un’aggiunta di peperoncino e della polpa d’arancia. Il primo gusto di Gelato Cesare a impatto zero. A chi guiderà il test drive verrà dato un coupon omaggio per assaggiare questo gusto di gelato, Futtalia, abbinandolo al gusto preferito”, spiega.

Davide Destefano e il nuovo gusto Green di Gelateria Cesare

