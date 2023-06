Notte folle in Calabria: l’odissea del volo Lamezia-Bergamo, oltre 9 ore di attesa in Aeroporto

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una situazione che non augureremmo mai a nessuno, ma che purtroppo è accaduta. Ci riferiamo al volo Lamezia-Bergamo, durato oltre 9 ore. Un’odissea. Non 9 ore di volo, ovviamente, bensì 9 ore dall’annunciata partenza (poi cancellata) a quella effettiva. I passeggeri che dalla Calabria erano diretti all’Aeroporto di Orio al Serio avrebbero dovuto prendere il decollo alle ore 23.05 di ieri sera, ma in realtà sono partiti questa mattina. Motivi? Un guasto tecnico. O perlomeno questo è ciò che è stato loro comunicato.

Inizialmente, nella serata di ieri, la prima comunicazione era stata solo relativa a uno spostamento, di un’ora, dalle 23.05 alle 00.10. Ma niente, saltato anche quello. Con i passeggeri in attesa, stanchi e spazientiti, la nuova comunicazione, oltre le 00.30, quindi a venti minuti dall’orario di partenza posticipato: il volo è stato riprogrammato per la mattina, alle ore 8. E così gli sfortunati passeggeri, soprattutto i non residenti a Lamezia, ma coloro che provenivano dalle zone limitrofe (tra cui anche Reggio), non hanno potuto far altro che attendere la notte in Aeroporto. Una lunga ed estenuante notte. Poi la partenza, alle ore 9, questa mattina. Ma quanti disagi…