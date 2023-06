“Vivi la Vita!”: l’invito a cogliere l’attimo alla 29esima edizione del Festival della Musica a Cosenza

StrettoWeb

Anche la città di Cosenza celebrerà il prossimo 21 giugno la Festa della Musica, giunta alla sua 29ma edizione. “Anche quest’anno Cosenza risponde presente all’appello della Festa della Musica– sottolinea il Sindaco Franz Caruso nell’annunciare le iniziative programmate dall’Amministrazione comunale per l’importante appuntamento del 21 giugno. Siamo particolarmente lieti del fatto – ha aggiunto Franz Caruso – che si riproponga l’ormai collaudata collaborazione con il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” da cui proviene buona parte dei musicisti che si esibiranno durante tutto l’arco della giornata. Sono grato al maestro Francesco Perri, direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, – ha detto infine il Sindaco Franz Caruso – per la sinergia istituzionale sempre più stretta che può annoverare, tra i suoi risultati più significativi, quelli raggiunti nel primo anno di attività dell’Orchestra Sinfonica Brutia”.

Il programma della maratona del 21 giugno è coordinato, per il Comune, dal consigliere delegato del Sindaco alla Cultura, Antonietta Cozza, e per il Conservatorio, dalla docente Lucia Morello. Da ricordare anche la sinergia che per l’occasione è stata attivata tra le strutture museali della città.

Fedeli allo spirito della Festa, tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e saranno dislocati, per buona parte, all’aperto, in alcuni dei luoghi più significativi che appartengono al patrimonio culturale della città, ma anche in altri, meno convenzionali, che ospiteranno i gruppi o i singoli musicisti che arricchiranno, con le loro performances, l’importante evento che coincide con il solstizio d’estate.