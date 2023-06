Violenza inaudita: disabile in carrozzina aggredito e picchiato a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Orrore in quel di Corigliano-Rossano, sul lungomare di Schiavonea: un disabile, che transitava sul lungomare intorno alle 6:30 di mattina sulla sua carrozzina, è stato selvaggiamente picchiato. Il fattaccio è accaduto in pochi minuti: una Mercedes, sfrecciando a tutta velocità, si è fermata quando ha visto l’uomo e un soggetto, ancora non identificato, è sceso dall’abitacolo aggredendolo con calci, schiaffi e pugni. L’ha poi buttato giù dalla carrozzina e, afferrando quest’ultima, gliel’ha scaraventata addosso prima di dileguarsi con l’auto.

Alla scena hanno assistito attoniti alcuni passanti intenti a fare footing e alcuni residenti dalle finestre, i quali sono intervenuti solo a pestaggio ultimato. La segnalazione è pertanto arrivata ai carabinieri del Reparto territoriale cittadino i quali, però, hanno potuto fare ben poco: pare che la vittima non si sia rivolta a nessun medico o pronto soccorso, forse per non denunciare l’aggressione e rivelare il nome del picchiatore. Pertanto proseguono le indagini sull’accaduto, vista la poca chiarezza dei fatti che potrebbe far pensare anche ad una “resa dei conti”.