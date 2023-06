Violento scontro in provincia di Cosenza: centauro sbalzato per 20 metri, trasportato d’urgenza in ospedale

StrettoWeb

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, nel comune di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Un giovane centauro, 28 anni, si è scontrato con una Fiat 500 nelle vicinanze di un hotel molto conosciuto nella zona. Nell’impatto, il 28enne è stato sbalzato dalla moto per un volo di 20 metri cadendo rovinosamente a terra. Il mezzo invece, impazzito, è andato contro lo sportello posteriore della Fiat spaccando l’intero vetro. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che, d’urgenza, hanno condotto il centauro in ospedale per le cure del caso. Le condizioni, in un primo momento, sono apparse gravi ma il giovane sembra non essere in pericolo di vita. La conducente dell’auto invece, un medico dell’ospedale di Paola, non ha riportato ferite o contusioni. Presenti anche i Carabinieri del reparto territoriale per gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente.