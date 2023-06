Violentava l’ex malata di tumore: arrestato 44enne che minacciava di non farla curare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Non solo un male organico, di quelli brutti, che arrivano come una pugnalata al cuore. Ma anche la paura di finire sotto le mani di un orco che, senza cuore, approfitta delle fragilità altrui per non mostrare le sue. Una vicenda difficilissima da raccontare, addirittura tragica perché le vittime di violenza sono due. Un 44enne di Monza è stato arrestato dai Carabinieri del reparto locale per violenze sessuali, maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della nuova compagna e della ex, affetta da tumore. Le due donne erano assoggettate all’uomo e costrette a soddisfare ogni sui desiderio sessuale, pena la punizione corporea e psicologica. Nello specifico, per la ex malata oncologica, la punizione era ancora più dura: non solo aggressione, ma anche la minaccia di non poter accedere alle cure se non avesse partecipato ai suoi giochi erotici, in videochiamata o di persona. Una vicenda terribile, che si è conclusa con l’ordinanza di carcere per “l’abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione ed assoggettamento”.