Violenta rissa a Tortorici, maxi rissa a colpi di cocktail tra tre donne e tre uomini: non potranno più frequentare locali per molti mesi | DETTAGLI

Da 6 a 12 mesi, invece, la durata dei sei D.A.C.Ur. (nel gergo, “DASPO Willy”), a carico dei protagonisti di una violenta rissa verificatasi nella notte del 18 agosto scorso nel comune di Tortorici. Trattasi di tre donne e tre uomini, con un’età compresa tra i 18 e i 33 anni, che non avrebbero esitato a creare caos e scompiglio sulla pubblica via e nei pressi di alcuni esercizi cittadini.

Il severo provvedimento di divieto d’accesso alle aree urbane è stato emesso dal Questore Gabriella Ioppolo a seguito di attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Messina, che ha attentamente esaminato la condotta dei sei soggetti, su segnalazione dei militari in servizio presso la Compagnia dell’Arma dei Carabinieri di S. Agata Militello.

Secondo la ricostruzione dei fatti, gli autori della rissa si sarebbero aggrediti l’un l’altro, lanciandosi a vicenda il contenuto di alcuni bicchieri da cocktail e, passati dagli insulti ai fatti, colpendosi e spintonandosi reciprocamente. Futili le motivazioni da cui è scaturita la grave condotta dei sei. La rissa non è ulteriormente degenerata grazie all’intervento di alcuni avventori nonché dei titolari degli esercizi commerciali interessati.

A seguito del provvedimento adottato dal Questore, i sei destinatari del D.A.C.Ur. non potranno accedere – a seconda delle condotte, per un periodo da 6 a 12 mesi – all’interno dei locali pubblici interessati dalla rissa né stazionare nelle loro immediate vicinanze.