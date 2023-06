Vincenzo Cappello è il nuovo presidente del Lions club Lentini

StrettoWeb

E’ Vincenzo Cappello, medico odontoiatra, il nuovo presidente del Lions Club Lentini e dal primo di luglio subentrerà al giornalista Angelo Lopresti. che ha ricoperto la carica di presidente nel biennio lionistico 2021/2022 – 2022/2023. L’investitura ufficiale del nuovo presidente del club, con il passaggio della campana è avvenuta sabato scorso, in una location della zona. Nel corso della serata si è svolta la 54 ma Charter Night del Lions Club di Lentini. Alla cerimonia hanno partecipato il past presidente del Consiglio dei Governatori Mariella Sciammetta, la presidente della Zona 19, Katia Chiaramonte; della Zona 17, Rosa Maria Schinnocca, il vice tesoriere Distrettuale, Francesco Belfiore, il Vicerimoniere Distrettuale Giacomo Di Miceli, il delegato area orientale LCIF Salvatore Calafiore, il sindaco di Francofonte Daniele Lentini e il Tesoriere regionale dell’Ucsi Sicilia Angelo Di Tommaso. Nel corso della cerimonia sono stati presentati cinque nuovi soci, mentre il presidente Angelo Lopresti, giornalista, ha ricevuto un riconoscimento dell’ Ucsi Sicilia per la sua attività di comunicatore. Il presidente uscente ha sottolineato l’impegno portato avanti dal club con una serie di attività che hanno visto protagonista il territorio. “Saluto tutti i Lions e gli intervenuti in questo passaggio di consegne presenti perché hanno deciso di dedicare del tempo per condividere le attività di questo anno di servizio e per conoscer le linee che saranno tracciate da coloro che ci no – ha detto Lopresti -. I bisogni sul territorio aumentano sempre di più e noi Lions ci attrezzeremo sempre per dare risposte. Un grazie lo rivolgo a che ai sindaci e alle loro amministrazione per la loro disponibilità ad ascoltare e sostenere le nostre iniziative”. A conclusione della cerimonia il nuovo presidente Vincenzo Cappello ha presentato ai soci le linee programmatiche dell’anno sociale. “Portiamo avuti i temi di studio promossi dal nuovo Governatore – ha detto il nuovo presidente – e le nostre iniziative condivise con tutti i soci”.

Eletto anche il nuovo direttivo: Vincenzo Cappello, presidente, Angelo Lopresti, past presidente, Maria Teresa Raudino, primo vice presidente, Floriana Marletta, secondo vice presidente, Salvatore Di Salvo, segretario e addetto Stampa, Melissa Abbandonato, cerimoniera, Alfio Salanitro, tesoriere, Franco Belfiore, censore, Francesco Ragazzi, Elisa Lombardo, Alfio Cannone e Massimo Musumeci, consiglieri. Nel comitato nuove cariche eletti Angelo Lopresti, presidente, Giuseppe Castania e Vincenzo Rizzo, componenti. Comitato soci eletti Giuseppe Frazzetto, presidente, SalvoNigroli e Sebastiano Cosentino, componenti. Nel collegio probiviri eletti Alfio Caracciolo, presidente, Renato Patti e Giacomo Di Miceli, componenti, nel collegio Revisori eletti Franco Belfiore, presidente, Rosetta Di Rosa e Rosanna Vasile, componenti.