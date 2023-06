Villa San Giovanni, evento “Eccellenze Sportive”: conclusi i 3 giorni di fiera dell’editoria

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Si sono da poco conclusi i tre giorni di fiera dell’editoria organizzato dal festival “Correnti”, promosso dalla presidente del Consiglio, Caterina Trecroci, cui vogliamo dire GRAZIE vivamente per averci concesso spazio, all’interno di questi tre giorni, per organizzare il nostro evento: “Eccellenze Sportive” dedicato alla concessione di un attestato di onorificenza per ogni associazione e singolo sportivo villese”. Comincia così la nota di Villa Futura per l’evento svoltosi a Villa San Giovanni.

“GRAZIE è la stessa parola che ci siamo sentiti di dire di vero cuore agli sportivi cittadini che tengono alto il nome di Villa San Giovanni, ed ogni giorno, encomiabilmente, riempiono di significato la parola SPORT con tanti sacrifici e voglia di far crescere i giovani villesi con i sani valori che solo lo sport può donare, come anche specificato dal nostro Consigliere delegato allo Sport e all’impiantistica sportiva, Peppe Cotroneo durante la cerimonia”.

“La serata, è stata moderata in maniera come sempre impeccabile, dall’amico e giornalista Giovanni Mafrici ed è stata arricchita dalla degustazione curata dall’Ipalbtur “Giovanni Trecroci”. La pergamena ricevuta dagli sportivi l’hanno consegnata, impreziosendo la cerimonia, il Presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, il consigliere metropolitano delegato allo Sport, Giovanni Latella, il Team Manager della Reggina, Giusva Branca, oltre che alcuni tra i rappresentanti comunali villesi come il nostro Sindaco Giusy Caminiti, la Presidente del Consiglio Caterina Trecroci, l’Ass. Albino Rizzuto, l’Ass. Ruggero Marra, l’Ass. Maria Grazia Melito, l’Ass. Sergio Giordano”.

“Ahinoi l’Ex Mattatoio, fino a poche ore prima della cerimonia che ci avrebbe visto protagonisti più tardi, versava non in perfette condizioni. Tanta era la voglia di omaggiare i “nostri” sportivi, accogliendoli in luogo ordinato e pulito, per questo momento di condivisione: “merce rara ai tempi dei social” per dirla con le parole dell’amico e “sportivo” Giovanni Berlingò, al punto che abbiamo collaborato fattivamente, coi nostri membri del direttivo e tesserati, nella messa a nuovo del posto. Le parole di apprezzamento e gratitudine dei presenti verso la Nostra Grande Squadra, ci fanno intuire che il cammino intrapreso con molta umiltà e spirito di sacrificio, va nella giusta direzione”.

“Questo è solo l’inizio e nel corso degli anni cercheremo di perfezionarci e migliorarci, riprendendo anche quanto detto anche dal nostro membro del direttivo, Gaetano Bevacqua, al momento della premiazione del giovane campione di tiro a volo Francesco Idone, affianco ad un’Istituzione dello Sport villese, come Alfredo Minniti, campione nazionale ed internazionale di tiro a volo che si è fregiato anche di aver allenato due Nazionali come Italia e Giappone, ancora in attività alla veneranda età 93 anni”.

“Incessante dalla sua voce, si è levato l’appello ai giovani di tutte l’età di fare Sport, a prescindere dalla disciplina, ma di fare sport, poiché: “Lo sport è vita ed unisce i popoli e non divide MAI”.