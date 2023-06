Villa San Giovanni, iniziativa benefica 1° Memorial Paolo Marino: corsa a passo libero per la SLA

StrettoWeb

Il 1° Memorial Paolo Marino è una manifestazione sportiva a scopo benefico aperta a tutte le categorie federali e in cui sarà prevista una gara a passo libero NON competitiva aperta a tutti coloro che non sono tesserati. Promotori dell’evento la ASD ATLETICA BARBAS in collaborazione con la FIDAL e altre associazioni ed enti promozionali, tutte volte al sostegno i cui ricavi saranno devoluti alla ASSOCIAZIONE AISLA CALABRIA, che patrocinerà insieme al comune di Villa San Giovanni.

A ideare l’iniziativa si è rivelato prezioso il contributo dei coniugi, nonché tecnici sportivi, TINA MARINO ed ALFONSO GENTILE, reduci dall’esperienza insieme a tutta la famiglia Marino di assistenza ad un padre affetto da SLA, rivelatasi molto complicata a causa dell’inadeguatezza strutturale e sanitaria e a cui oggi vede intitolato il Memorial. Oggi si fanno insieme a molti, portatori di luce per sensibilizzare, si lo sport, come ruota fra le piu importanti nella formazione e nell’educazione alla vita ma con un riguardo all’aspetto cognitivo/neurologico, ove lo sport secondo numerosi studi condotti, permette di ridurre significativamente l’insorgenza di malattie neurodegenerative.

Senza alcun limite di età per la partecipazione e in considerazione di tutti, anche soggetti invalidati con uso di carrozzina, o ancora genitori con bimbi in passeggino, l’appuntamento sarà al 9 Luglio 2023 ore 16,00 presso il lungomare Fata Morgana, riferimento Bar Boccaccio, ove saranno allestiti dei gazebo, il costo di partecipazione per la categoria non competitiva e giovanili è di euro 5,00 mentre per la categoria competitiva è di euro 10,00. Il Dovere di tutti dovrebbe consistere, dove possibile, a non rimanere inermi dinnanzi alla sofferenza perché solo insieme è possibile essere un concreto arcobaleno di speranza!

Così in una nota gli organizzatori dell’evento.