Vibonese, la società si allarga: nuovi soci e nuovo ds

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nuovi soci. Un gradito ritorno. Un nuovo Direttore sportivo. Tutti made in Vibo Valentia. Tutti accanto al presidente Pippo Caffo per una nuova pagina di calcio a tinte rossoblù nel segno di Vibo Valentia e dei suoi cittadini. Tifosi e non. La nuova stagione targata 2023/2024 della Vibonese parte dalla pancia del “Luigi Razza”. Da, dove nel corso di una conferenza stampa, sono stati presentati i nuovi soci che affiancheranno il patron Pippo Caffo alla guida del club. L’imprenditore nel campo siderurgico, a capo della azienda “Metal Sud” Domenico Arena, la giovanissima Elena Fuscaldo, che corona così il suo più grande sogno da super tifosa rossoblù, e Antonello Gagliardi amministratore unico della Kairos M&C, da qualche mese già in sella al club nel ruolo di Direttore generale. Partner e sostenitore Domenico Maduli, presidente della Diemmecom del gruppo Pubbliemme. Nel nuovo assetto spazio anche per Danilo Beccaria, che ritorna così, con un ruolo di consulenza, vicino al club dopo esserne stato per diversi anni socio.

Ecco il nuovo gruppo al fianco del Presidente Pippo Caffo in attesa di nuovi innesti e di una fetta importante di tifosi che, attraverso l’azionariato popolare, iniziativa i cui termini verranno illustrati in maniera dettagliata nei prossimi giorni, insieme ad altre iniziative che puntano al coinvolgimento di tutti, potranno recitare il proprio ruolo anche all’interno della società. Un progetto ambizioso quindi che punta all’unione e alla condivisione legato, si spera, ovviamente ai risultati sul campo. Capitolo di stretta competenza del nuovo Direttore sportivo, Francesco Ramondino. Giovane, vibonese doc, con alle spalle una già importante esperienza nel dilettantismo e, nella passata stagione, osservatore ufficiale della Salernitana, in Serie A.

Queste le sue prime parole in rossoblù: “Nutrivo da tempo il sogno di entrare a far parte di questo club con un ruolo di responsabilità che mi permettesse di dare un contributo determinante spendendo le mie competenze e l’esperienza maturata negli anni precedenti. Inizio questo nuovo percorso con determinazione. Per comporre la nuova squadra daremo priorità all’aspetto umano”.

Dal canto suo il Presidente Pippo Caffo ha invitato la tifoseria ad essere paziente e a dare al tempo la possibilità di lavorare serenamente potendo contare su un supporto costante e positivo. L’avvio di una nuova era per la Vibonese Calcio già a lavoro per individuare il nuovo allenatore e che – come sottolineato dal DG Antonello Gagliardi – ha in cantiere un’articolata programmazione per rinsaldare il legame con la comunità a partire dalla pianificazione di attività con il Settore Giovanile, affiliazioni con le società minori e progetti con gli Istituti scolastici. Nessun proclama, dunque, ma l’ambizione di ben figurare in campionato cercando di costruire una buona sintonia e un’indistruttibile unità di intenti.