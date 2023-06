Vibonese, nome a sorpresa per la panchina: il nuovo allenatore è un ex Reggina

StrettoWeb

Dopo le nuove cariche dirigenziali ufficializzate qualche giorno fa, in casa Vibonese è prossimo l’annuncio dell’allenatore. Il nome, un po’ a sorpresa, è quello di Antonio Buscè. Sì, proprio lui, una delle bandiere della favola Empoli e per 6 mesi anche alla Reggina. Per l’ex esterno Empoli è casa, dal momento che ha guidato praticamente tutte le selezioni giovanili della squadra toscana, fino alla Primavera. Ora dovrebbe cominciare la sua esperienza con una prima squadra, seppur non nei Prof. La Vibonese, infatti, milita in Serie D.

Per quanto riguarda Buscè, invece, ha fatto parte dell’Empoli per 7 anni, diventando punto fermo. Esterno a tutta fascia bravo nelle due fasi, era stato scelto da Lillo Foti tra i calciatori che – dopo la retrocessione – avrebbero dovuto riportare la Reggina in Serie A. Anche lui però, come buona parte dei giocatori arrivati in quell’estate – deluse le aspettative. Ora torna in Calabria, dopo oltre 10 anni, ma in un’altra squadra e sotto altra veste.