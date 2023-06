La Vibonese e la clamorosa suggestione Gian Piero Ventura: Caffo fa chiarezza

StrettoWeb

Un’indiscrezione clamorosa, una di quelle classiche bombe pre estive, destinate però – probabilmente – a rimanere tali. Il riferimento è all’accostamento di Gian Piero Ventura alla panchina della Vibonese, che milita in Serie D. A riportarla, qualche giorno fa, tuttocalciomercato24.com. In pochi, forse nessuno, ci hanno creduto, ma qualcuno l’ha riportata, a tal punto da sollevare la questione direttamente a Pippo Caffo.

Ventura alla Vibonese? Il Presidente Caffo smentisce

Il Presidente, ai microfoni di ViboSport, ha tenuto immediatamente a smentire. “Non c’è nulla di vero sul contatto con Gian Piero Ventura. E’ una boutade. C’è solo amicizia con qualche componente dell’entourage societario ma nulla di più”. Quantomeno secondo le parole del patron rossoblu, dunque, quello di Ventura sarà destinato a rimanere un sogno per la tifoseria dei calabresi. Certo, a prescindere da conoscenze e amicizie, pensare che l’ex tecnico della Nazionale possa scendere in Serie D appare davvero difficile. Ricordiamo che, anche qualora volesse rilanciarsi dopo un periodo così così, soprattutto dalla debacle azzurra in poi, fino a tre anni fa allenava la Salernitana in Serie B.