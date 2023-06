Vibo Valentia, operazione “movida violenta”: intensificati i controlli, 4 persone segnalate per droga

StrettoWeb

Intensificata l’attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine, coordinate dalla Questura di Vibo Valentia, nelle zone balneari e della movida. Con l’arrivo della bella stagione, la città si anima e i luoghi di ritrovo diventano ben presto covi per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli rientrano infatti nell’operazione di prevenzione “movida violenta”, che vede impegnata la Squadra Mobile, le Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine e l’Unità Cinofila, con l’aiuto dei Vigili Urbani. Soltanto nei giorni scorsi, 4 persone sono state segnalate per possesso di droga in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

In particolare, una persona è stata ritrovata in possesso di marijuana e di una piantina di canapa indiana, mentre le altre tre avevano altro tipo di sostanze psicotrope. Le operazioni delle forze dell’ordine si sono concentrate anche sui locali, tra cui un circolo privato che vendeva alcol e superalcolici anche se privo di autorizzazione, sanzionato per un ammontare di mille euro. L’operazione di prevenzione “movida violenta” proseguirà per l’intera stagione estiva.