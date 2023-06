Vibo Valentia: pubblicato l’Avviso per sostegni a favore delle mense per persone indigenti

StrettoWeb

“Un nuovo intervento che punta a supportare le attività di enti del terzo settore e non solo, e che vede come beneficiari ultimi i cittadini con maggiori difficoltà, è stato predisposto dal Comune di Vibo Valentia in qualità di ente capofila dell’Ambito territoriale sociale”. Ad affermarlo è il sindaco Maria Limardo, che insieme all’assessore alle Politiche sociali, Rosa Chiaravalloti, comunica la pubblicazione dell’Avviso per l’erogazione di sostegni a favore di enti del terzo settore, associazioni onlus, enti ecclesiastici e parrocchie che gestiscono mense a favore di soggetti indigenti.

Questo grazie ai fondi Fnps 2022 e Frps 2023 con cui la Regione Calabria tramite DDS n° 622 e 539 del 18.01.2023 ha effettuato impegni di spesa a favore dell’Ats di Vibo Valentia.

L’intervento è diretto a migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori dei servizi e a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale di soggetti fragili, supportando gli enti intermedi nelle azioni quotidiane che coinvolgono la vita dei fruitori.

L’importo complessivo destinato all’intervento è pari ad euro 55.000,00 da suddividere in due beneficiari. L’avviso è rivolto a coloro che svolgono, a titolo gratuito, servizio di mensa di indigenti in idonei locali ubicati in uno dei comuni dell’Ats di Vibo Valentia: Filadelfia, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Ionadi, Maierato, Mileto, Monterosso Calabro, Pizzo, Polia San Costantino Calabro, San Gregorio D’Ippona, Sant’Onofrio, Stefanaconi e Vibo Valentia.

L’Avviso e l’istanza di ammissione potranno essere scaricati dai rispettivi siti web dei Comuni dell’Ambito. La domanda potrà essere presentata a partire dal 30 giugno e fino al 15 luglio alle ore 13. Dovrà essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da presentare all’Ufficio di Piano dell’Ats sito in piazza Martiri d’Ungheria, Comune di Vibo Valentia, o mediante pec: ats.vibovalentia@pec.comune.vibovalentia.vv.it.