Viali saluta Cosenza. E Guarascio stringe il cerchio sul nuovo allenatore: c’è un favorito

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Porte girevoli in casa Cosenza, che anche quest’anno ripartirà da un nuovo allenatore. Se Gemmi è stato confermato, rinnovando il contratto, lo stesso non si può dire per William Viali, pronto a firmare con l’Ascoli dopo l’impresa salvezza in seguito ai playout. Il tecnico, in una bella e lunga lettera su Instagram, ha ringraziato la città, i tifosi e la società Cosenza.

“Nei miei 30 anni di calcio ci sono state tappe che hanno segnato in maniera netta il mio percorso. Da allenatore, Cosenza è decisamente quella più importante ed emozionante che abbia vissuto – si legge – Tutti insieme ci abbiamo messo lavoro, impegno, ma soprattutto tanto trasporto per raggiungere un risultato che sembrava impossibile. Si sono create alchimie non semplici da replicare. Ci tengo a salutare e ringraziare il presidente Guarascio, Il direttore Roberto e Armando, Roberta Marco e tutte le persone della sede, I medici ed i loro staff, I magazzinieri, Carmine, Gianluca e Mario, Kevin e Lo staff tecnico E tutti i miei calciatori protagonisti di un impresa sportiva. Infine volevo ringraziare Cosenza e la sua gente, mi avete fatto sentire a casa!!! È stato un onore GRAZIE”.

Ora il nuovo allenatore

Ora Guarascio è già pronto a stringere il cerchio sul nuovo allenatore: dopo l’emergente, la scelta dovrebbe ricadere su un esperto. Sono usciti fuori vari nomi, da Caserta a Lucarelli fino ad Aglietti e Castori. Quest’ultimo sembrerebbe al momento essere il favorito nella lista, ma si attendono aggiornamenti ed eventualmente annunci.