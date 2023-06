Vergogna a Polistena: “vittime di mafia usate come stampi per segnaletica stradale”

StrettoWeb

“Dispiace affrontare certi temi quando nello sfondo ci sono vite spezzate da mani assassine ma non posso esimermi dal sottolineare che c’è gente che anche su questo mette il proprio ego personale davanti a tutto. Nella centralissima via Trieste era stata apposta una targa con i nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno di un 21 marzo di tantissimi anni fa quando alla guida dell’Amministrazione comunale di Polistena vi era il Prof. Giovanni Laruffa”.

“Non tutti sanno che – si legge ancora – quella targa è stata sostituita e aggiornata dal dott. Michele Tripodi cambiando anche la dicitura dell’Amministrazione che l’ha apposta. Tutto questo è inusuale perché è il momento dell’inaugurazione che consacra il tempo in cui si cristallizza l’evento. Quello che viene fuori da questa storia è il tentativo del dott. Michele Tripodi di cancellare la memoria degli eventi cittadini per riportarli tutti al periodo in cui lo stesso ha amministrato”.

“La cosa forse più imbarazzante che non tutti conoscono e che, viste le ristrettezze economiche del Comune di Polistena conseguenza della disastrosa amministrazione Tripodi, il vecchio pannello con i nomi delle vittime innocenti delle mafie viene utilizzato per l’esecuzione della verniciatura dei segnali stradali orizzontali. Le vittime della mafia utilizzate come stampi per la segnaletica stradale. Che tristezza… Al peggio non c’è mai fine. Speriamo in un futuro migliore”. Comincia così la nota di sdegno del capogruppo consiliare di “Polistena Futura” Francesco Pisano.