Vacanza finisce in tragedia: un masso si stacca e lo colpisce in pieno, morto turista 60enne

Doveva essere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento ma, ben presto, si è trasformata in tragedia: un uomo di 60 anni, originario di Torino, ha incontrato la morte sull’isola della Maddalena in Sardegna. Una morte tragica e, soprattutto, assurda: intorno alle 12:30 di ieri, il turista stava prendendo il sole in spiaggia e poi, per ripararsi, si è messo all’ombra di un costone roccioso insieme alla nipotina. Quest’ultima, intenta a giocare, si è arrampicata su una parte di costone in bilico che si è staccata e ha travolto il 60enne, prendendolo in piena pancia.

L’uomo ha riportato un gravissimo trauma addominale ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Olbia: qui è stato sottoposto ad un delicato intervento ma, purtroppo, non ce l’ha fatta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale, oltre ai Vigili del Fuoco per gli accertamenti del caso. La piccola, in vacanza da sola con il nonno, è stata temporaneamente affidata ai servizi sociali.