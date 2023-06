Uomo si arrampica su un’impalcatura e minaccia il suicidio: salvato da eroici agenti della Polizia

StrettoWeb

Salvato dagli agenti di polizia prima che cadesse nel vuoto. È accaduto nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, dove un uomo, la scorsa sera, si è arrampicato su un’impalcatura di uno stabile e, risalendo il tubo portante esterno del ponteggio era riuscito a raggiungere il quarto piano.

I poliziotti arrivati sul posto hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, poi si posizionati al piano inferiore e superiore rispetto alla posizione dell’uomo allo scopo di raggiungerlo e trarlo in salvo, mentre ciondolava nel vuoto. Uno degli agenti è riuscito ad agguantarlo per le braccia, ma l’uomo ha lasciato la presa, quindi è stato sorretto per i polsi dagli altri poliziotti.

Gli agenti al piano di sotto, tenendogli le gambe ben salde, lo hanno trattenuto dalla cinta dei pantaloni, per poi, nel momento in cui l’uomo ha mollato la presa dal tubo, sono riusciti a riportarlo all’interno della struttura e a salvarlo.