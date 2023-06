L’Europa raggiunge l’accordo sul “patto migranti”, l’Italia vota a favore

StrettoWeb

Trovato l’accordo tra i 27 Paesi dell’Unione Europea nel corso del Consiglio Affari Interni per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell’asilo. Il problema su cui si è discusso per ore era trovare un testo soddisfacente sulla definizione dei Paesi terzi sicuri dove sarà possibile inviare gli immigrati che non ricevono l’asilo.

“L’Italia ha ottenuto il consenso su tutte le proposte avanzate nel corso del Consiglio odierno – ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – in primis, abbiamo scongiurato l’ipotesi che l’Italia e tutti gli Stati membri di primo ingresso venissero pagati per mantenere i migranti irregolari nei propri territori. L’Italia non sarà il centro di raccolta degli immigrati per conto dell’Europa”.