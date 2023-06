“Una culla di libri on the road”, a Reggio Calabria incontri itineranti di animazione alla lettura

StrettoWeb

Dopo il successo del primo appuntamento di “Spazi di lettura” (incontri sull’importanza della pratica della lettura precoce che proseguiranno giovedì 15 giugno ore 16.30-19.30 all’interno della sala “SpazioTeatro”) continuano le iniziative di “Una culla di libri”, progetto a vocazione multiculturale (vincitore del Bando “Leggimi 0-6” 2021 e finanziato dal Centro Per il Libro e la Lettura) sviluppato da Arci Reggio Calabria APS e rivolto alle comunità straniere ed alle famiglie italiane residenti nel comune di Reggio Calabria.

Con “Una culla di libri on the road” l’iniziativa proietta i suoi propositi all’esterno, nei luoghi e negli spazi della città di Reggio, in particolare le periferie, che diventano protagonisti dei prossimi incontri itineranti di animazione alla lettura. Al centro delle attività in programma, ancora una volta, ci sono le famiglie, che con il supporto degli educatori delle associazioni “ASD Ludico-educativa Lelefante”, “Adexo” e con il contributo interculturale dell’associazione “Paspartu”, verranno guidate verso la scoperta della lettura precoce (0-6 anni), attività essenziale a rafforzare la relazione adulto-bambino, una buona prassi che abitua i bambini all’ascolto, ne aumenta la capacità di attenzione, ed il desiderio di imparare a leggere.

Il primo appuntamento di “Una culla di libri on the road” si svolgerà domani, martedì 13 giugno dalle ore 17.00 alle 19.00 nei locali dell’Asilo Nido Comunale ”Il mago di OZ”, per gli aggiornamenti sui prossimi incontri, è possibile consultare la pagina facebook www.facebook.com/unaculladilibri.