Le ultime ore di di vita di Silvio Berlusconi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La situazione clinica di Silvio Berlusconi è precipitata nella notte quando l’auto del suo medico personale, il primario Alberto Zangrillo, è arrivato al San Raffaele di Milano prima dell’alba. Poco dopo si era capito che questa volta l’ex premier era vicino al decesso. Tanto che i figli ed il fratello Paolo, in fretta, sono arrivati in ospedale per salutare il padre per l’ultima volta.

A causare il decesso non è stata la polmonite, né l’insufficienza renale, che tanto aveva preoccupato durante il penultimo ricovero. Berlusconi è morto per la leucemia di cui soffriva da circa due anni che gli aveva provocato vari ricoveri. Il leader di Forza Italia è morto alle ore 09:30.