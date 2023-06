Ucraina: Fratoianni, ‘europarlamentari Pd scavano solco con progressisti’

StrettoWeb

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Quanto accaduto a Strasburgo nel voto sulle armi impone una riflessione. Noi concordiamo con Elly Schlein sul fatto che l?Asap si configura, visti i suoi contenuti, come qualcosa che va oltre la differenti posizioni sull?invio di armi a Kiev. Questo perché con il provvedimento si pongono le basi per l?ingresso in una fase di economia di guerra attraverso l?indebolimento di programmi di impronta sociale ed ecologista come il Ngeu, che dovevano servire a rilanciare l?Europa e la sua economia dopo la pandemia”. Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“È una questione maledettamente seria, che parla del futuro che immaginiamo per il continente. Per questo – aggiunge – stupisce che la maggior parte del gruppo del Pd a Bruxelles abbia voluto scavare un solco tra sé e il resto della futura coalizione progressista proprio su questo punto”.