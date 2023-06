Ucraina: accordo grano, al via a Ginevra nuovo round consultazioni fra Onu e Russia

StrettoWeb

Ginevra, 9 giu. (Adnkronos) – Una delegazione russa e rappresentanti delle Nazioni Unite hanno iniziato a Ginevra un altro ciclo di colloqui sul memorandum firmato a Istanbul nel luglio dello scorso anno per l’export di cerali e fertilizzanti. Lo hanno riferito alla Tass funzionari russi e dell’Onu.

“Le discussioni stanno procedendo come previsto. Non c’è nient’altro da aggiungere per ora”, ha detto la portavoce della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) alla Tass-