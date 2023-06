Turismo ferroviario, torna il “Treno degli Dei”: da Paola a Reggio Calabria con affaccio sul panorama di Tropea

StrettoWeb

Dopo il successo della stagione 2021, l’Estate 2023 vedrà un grande ritorno firmato Fondazione FS Italiane e Associazione Ferrovie in Calabria sui binari del turismo ferroviario calabrese: “Il Treno degli Dei” tornerà a collegare Paola e Reggio Calabria Centrale passando per Tropea, con due itinerari turistici e fino a sette corse programmate nel mese di Agosto.

Il treno storico accompagnerà oltre 700 viaggiatori in un viaggio nel tempo attraverso la Costa degli Dei e la Costa Viola, e sarà composto da carrozze d’epoca “Centoporte” e “Corbellini”, risalenti agli anni ’30 del secolo scorso, al traino di una locomotiva elettrica anni ’70 tipo E656, ai più noto come Caimano.

Ben due entusiasmanti itinerari nati con lo scopo di collegare i più importanti comprensori turistici del tirreno calabrese, la Costa degli Dei e la Costa Viola, che si svolgeranno con corse organizzate in orario pomeridiano/serale nelle date del 10, 16, 18 e 19 agosto con possibili repliche nei giorni 11, 25 e 26 agosto 2023.

Il primo itinerario “Tropea, borgo degli Dei”, con partenza da Paola e fermate intermedie nelle stazioni di Amantea, Lamezia Terme Centrale, Pizzo e Zambrone, è dedicato alla perla del Tirreno, che quest’anno ha conquistato le cinque vele di Legambiente.

Il secondo itinerario, “Costa Viola By Night”, con partenza da Tropea e fermata intermedia a Ricadi-Capo Vaticano, è dedicato alla scoperta di Bagnara, Scilla e Reggio Calabria, attraverso un romantico viaggio al tramonto lungo la ferrovia Tirrenica che consentirà di godere, affacciati al finestrino, dello straordinario scenario delle Isole e dello stretto di Messina.

Protagonisti di questa edizione i comuni di Tropea e Bagnara Calabra, che hanno concesso il patrocinio all’evento, impegnandosi a sostenere l’iniziativa attraverso il supporto logistico, il coinvolgimento degli operatori turistici del territorio e l’organizzazione di eventi volti all’accoglienza dei viaggiatori: le attività previste verranno a breve illustrate in occasione di apposite conferenze stampa.

All’esperienza di viaggio in treno storico si uniscono, per ogni destinazione, visite ed attività volte al turismo esperienziale, come la visita guidata del centro storico di Tropea, con i suoi antichi palazzi, la storica Cattedrale, l’ingresso esclusivo alla Cappella dei Nobili, oppure la crociera in motonave sulla Costa Viola che, partendo dal porto turistico di Bagnara, consentirà ai partecipanti di degustare il gustosissimo panino al pescespada, specialità locale, osservando le bellezze della Costa Viola da un punto di vista privilegiato.

Spazio anche alle bellezze di Reggio Calabria, col suo celebre lungomare e, novità di questa edizione, la visita al bunker antiaereo costruito negli anni ’30 del Novecento sotto la Stazione Centrale, per il quale sarà realizzata un’apertura straordinaria riservata ai viaggiatori del Treno degli Dei.

Da sottolineare l’opportunità di trasporto ecosostenibile offerta dal Treno degli Dei, che consente di poter raggiungere in orario serale, con rientro notturno, le sopracitate località ad alta vocazione turistica senza dover utilizzare l’auto: zero stress lungo la trafficata viabilità stradale, specie durante il mese di agosto, zero costi di parcheggio. Ed è proprio a seguito di questa importante opportunità di mobilità sostenibile che il progetto ha riscosso un importante interessamento da parte della Regione Calabria, che ricordiamo, ha patrocinato l’edizione 2021 de Il Treno degli Dei.

L’Associazione ed i comuni interessati, hanno provveduto a sottoporre il progetto dell’edizione 2023 all’Assessorato ai Trasporti presieduto dall’Assessore Dott.ssa Emma Staine, che ha da subito colto l’opportunità in termini di sostenibilità, ritorno economico e di promozione per il territorio.

I Treni degli Dei sono già online, prenotabili sul portale web www.trenodeglidei.it, con una imperdibile offerta dedicata ai primi 100 viaggiatori che prenoteranno, che prevede uno sconto di oltre il 15% sul costo del contributo di partecipazione, offrendo di fatto una gratuità per ogni 5 viaggiatori paganti.

Anche quest’anno, saranno pronti ad accogliere il pubblico a bordo di quelle carrozze che, per decenni, hanno mosso la storia d’Italia e dell’emigrazione calabrese e che tornano oggi, grazie a Fondazione FS Italiane, in una nuova veste di volano per lo sviluppo turistico e sociale della Calabria.