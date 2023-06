Truffe ai più fragili, l’iniziativa “Non ci casco più” dello Spi Cgil di Rende

StrettoWeb

In una situazione di crisi economica, in cui cresce il numero delle persone e delle famiglie che si trovano a vivere al di sotto della soglia di povertà, aumenta purtroppo il fenomeno delle truffe a danno dei più deboli, e in particolare degli anziani. Per questo lo Spi Cgil di Rende, insieme a Federconsumatori Cosenza e all’Associazione nazionale dei carabinieri, sezione di Rende, ha deciso di incontrare pubblicamente e apertamente i cittadini nella piazza di uno dei quartieri più popolosi della città rendese per informare sul fenomeno delle truffe e sensibilizzare sulle modalità per evitare di esserne bersaglio.

“Non ci casco” – in piazza Italia di Villaggio Europa mercoledì 7 giugno, alle 17.30, ospiti dell’associazione culturale Acrip – è quindi una occasione per informare, sensibilizzare e rendere protagonisti i cittadini della sicurezza individuale e della comunità.