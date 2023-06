Truffa e peculato all’ospedale di Catanzaro, interdetti due dipendenti

StrettoWeb

Non solo malasanità ma anche truffa ai danni dell’ente ospedaliero: un infermiere e un tecnico di laboratorio dell’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono stati sottoposti a interdizione del servizio per 12 mesi. Secondo quanto emerso dall’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Sezione di Polizia giudiziaria, i due avrebbero utilizzato strumenti e mezzi appartenenti al presidio ospedaliero per scopi personali. Nello specifico, avrebbero effettuato prelievi ematici in modalità privata dietro compenso: non solo quindi, appropriazione illegale di beni, ma anche truffa ai danni dell’ente con il mancato versamento del ticket da parte dei “loro pazienti”.

Una volta effettuati i prelievi, quest’ultimi venivano analizzati nei laboratori di competenza dell’ospedale ma senza effettuare alcuna registrazione: l’attività pertanto, avveniva in incognito. Grazie alle operazioni di osservazione, pedinamento e ricerche dei militari, l’infermiere e il tecnico solo stati scoperti e condannati, secondo quanto emesso dal gip, per truffa aggravata e peculato ai danni dell’Ospedale. Per tale motivo sono stati interdetti per un periodo di 12 mesi.