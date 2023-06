Tripletta (pericolosa) nel cosentino: tre incidenti in meno di 24 ore, sfiorata la strage

StrettoWeb

Una serie di incidenti ha interessato la zona del cosentino nelle ultime 24 ore. La pericolosità delle strade, molte delle quali aspettano da anni di essere riammodernate o completate, e la guida non sempre attenta alle norme di sicurezza, hanno provocato ben tre sinistri nel giro di poco tempo. Il primo è avvenuto ieri intorno alle 18:20, sulla statale 660 in contrada Muri, all’altezza del comune di Luzzi. Nello scontro, entrambi i conducenti delle vetture coinvolte sono rimaste ferite ed è stato necessario l’intervento dei vigili per estrarre una delle vittime dalle lamiere. Quest’ultima, avendo riportato lesioni più gravi, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata.

Un altro sinistro invece, è accaduto intorno alle 20:30 sulla Statale 18 Tirrenica, all’altezza del comune di Longobardi. Anche in questo caso lo scontro è avvenuto tra due auto, con intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Paola che hanno dovuto estrarre entrambi i conducenti dell’abitacolo. Sul posto sono giunti anche I soccorritori del 118 a cui sono stati affidati per le cure del caso.

L’ultimo sfortunato incidente invece, è avvenuto poche ore fa, sempre all’altezza della cittadina di Longobardi. Il giovane, alla guida del mezzo, ha perso il controllo dell’auto ed è finito in una cunetta, ribaltandosi. Sul posto è giunta un’ambulanza ma, secondo i primi aggiornamenti, il conducente sta bene e non ha riportato ferite. Si registrano invece rallentamenti del traffico, almeno fino a quando la carreggiata non verrà liberata dalla vettura e la viabilità ripristinata.