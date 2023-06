Trieste: difesa marito Resinovich, ‘bene nuovi esami su morte Liliana’

StrettoWeb

Brescia, 13 giu. (Adnkronos) – “Il gip ha sostanzialmente accolto le opposizioni con le osservazioni fatte in udienza circa i ‘limiti’ interpretativi di determinati eventi e fors’anche quelli scientifici che non hanno saputo confortare né l’ipotesi suicidiaria né quella omicidiaria. Ben vengano quindi le ‘rivisitazioni’ scientifiche anche alla luce dei nuovi esami disposti”. Lo afferma all’Adnkronos l’avvocato Paolo Bevilacqua che tutela gli interessi di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste.

Oggi il gip di Trieste Luigi Dainotti ha disposto approfondimenti di indagine in relazione alla morte della donna, dopo la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura alla quale si era opposto il marito della vittima, Sebastiano Visintin, e alcuni familiari. Il gip nell’ordinanza ha disposto di procedere all?iscrizione per il reato di omicidio volontario a carico di ignoti. Nel provvedimento, che si articola in 25 punti, si chiede tra l’altro una nuova consulenza medico-legale, “previa verifica sull’utilità di una riesumazione del cadavere della donna” che “accerti le lesioni riscontrate, la loro origine, il mezzo che le ha prodotte, la datazione, e ogni altro elemento utile a qualificare il decesso quale conseguenza di un?azione e suicidaria o di un fatto attribuibile a terzi”.

Inoltre il gip ha disposto l’acquisizione e l’analisi di tutti gli account emersi dai dispositivi in uso a Liliana Resinovich, la verifica delle celle telefoniche che ricoprono l’area del ritrovamento del cadavere e l?analisi del traffico di cella per verificare quali utenze hanno agganciato il luogo del ritrovamento del cadavere”. Per il giudice è necessario anche effettuare un esame di raffronto tra le varie tracce di Dna trovate sul cordino utilizzato per chiudere i sacchi al collo di Liliana e le tracce genetiche miste trovate sugli indumenti della donna e su una bottiglietta che era nella sua borsa e sentire alcune persone in relazione alla “disponibilità di somme contanti nell?abitazione di Sebastiano Visintin e Liliana Resinovich”. Il termine fissato per lo svolgimento delle indagini è di sei mesi.