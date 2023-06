Tribunale di Castrovillari, “mettiamoci una pezza”: infiltrazioni e problemi strutturali, udienze spostate nell’aula bunker

StrettoWeb

La questione “tribunale” continua a far discutere nella zona jonica del cosentino. Dopo il dibattito sulla riapertura del tribunale di Corigliano-Rossano, con un botta e risposta tra l’Amministrazione Comunale e l’opposizione politica capitanata dal senatore Ernesto Rapani, ecco che torna alla ribalta un’altra scottante questione. Il Tribunale di Castrovillari che, da anni, “cade letteralmente a pezzi”. A denunciare la situazione, oltre ai cittadini, ai dipendenti e agli esponenti politici locali, arriva una missiva dal presidente Massimo Lento, trapelata poi al pubblico, diretti ai magistrati, al responsabile dell’area civile, al presidente della corte d’appello di Catanzaro, al procuratore capo del tribunale di Castrovillari e al presidente del Coa (Ordine degli Avvocati) circa le prossime udienze che avranno luogo nell’aula bunker del carcere di Castrovillari, quindi all’esterno del Palazzo di Giustizia.

Una notizia sconfortante ma che non sciocca più nessuno, soprattutto gli impiegati all’interno del Tribunale i quali, ogni giorno, devono fare i conti con disagi e problemi strutturali, soprattutto relativi all’edificio che, ricordiamolo, ha “solo” 20 anni di vita. In questo momento infatti, si stanno effettuando lavori di manutenzione nei locali della cancelleria anche a causa di infiltrazioni d’acqua che starebbe intaccando l’infrastruttura.

L’altra ragione per cui le udienze sono state addirittura spostate in carcere è stata l’occupazione dell’aula n.10 da parte delle attività riservate al consiglio dell’ordine degli avvocati. Una situazione precaria, quella di Castrovillari, che sembra riflettere una macchina della giustizia alla quale, purtroppo, ci siamo ormai abituati: andare avanti inermi e finché si può e, solo quando la faccenda diventa davvero insostenibile, ci diamo da fare per mettere la “famosa pezza” su quei danni che, a causa del menefreghismo di tutti, sono irreparabili.