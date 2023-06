Traversata dello Stretto ancora protagonista in questi giorni: le FOTO mozzafiato dall’alto

StrettoWeb

Acque dello Stretto protagoniste in questi giorni con la Traversata dello Stretto organizzata da Swimming Travel. L’evento, dopo le giornate del 13 e 14 giugno, si è ripetuto ieri e anche oggi, ma sarà di scena pure a metà luglio, a fine agosto e a fine settembre.

Giornata particolare, tra l’altro, quella odierna, per via dello scambio di fedi in mare di una coppia di Bracciano che ha deciso di sposarsi proprio in mezzo a questo lembo di terra bellissimo. A corredo dell’articolo alcune immagini mozzafiato dall’alto.