Trasporto sanitario d’urgenza da Lamezia a Torino per una donna in pericolo di vita

L’Aeronautica Militare sempre al fianco dei cittadini, soprattutto in condizioni di massima allerta, come l’emergenza di ieri sera a Lamezia Terme. Il 31esimo Stormo infatti, si è reso disponibile per un trasporto urgente sanitario per salvare la vita ad una donna di 52 anni, in grave pericolo. Il volo, conclusosi nella notte, ha avuto come destinazione Torino. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della paziente ma, una volta atterrata nella città piemontese, è stata condotta d’urgenza in ospedale da un’ambulanza già presente in pista d’atterraggio.