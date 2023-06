Trasferirsi in Tunisia e ricevere la pensione al lordo delle tasse: come fare

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

COSAP ITALIA ha organizzato una divisione a favore dei pensionati che vogliono trasferire la Residenza in Tunisia.

Il Governo Tunisino accetta di buon grado l’immigrazione o meglio l’insediamento di nuovi residenti/ Pensionati italiani che si vogliono trasferire in Tunisia, devono però dimostrare che il Pensionato per lo stato Tunisino deve potersi mantenere autonomamente, come? Trasferendo la propria residenza/pensione in Tunisia che verrà pagata al lordo cioè esentasse.

Per tutta la procedura da applicarsi e ulteriori chiarimenti è sufficiente chiamare COSAP ITALIA TEL.06.4940555 o Sportello del Consumatore 06.44704026